أستراليا تتلقى غواصات مستعملة من أمريكا بعد تعديل "أوكوس"

أعلنت أستراليا والولايات المتحدة السبت أنهما ستعملان على تعديل اتفاق "أوكوس" لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة.

والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من حوالى 45 دولة.

وبموجب اتفاق "أوكوس" الذي أبرم عام 2021، يفترض أن تتلقى أستراليا ثلاث غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة "فيرجينيا" من الولايات المتحدة في غضون 15 عاما.

وفي بيان مشترك صادر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات.

وجاء في البيان "رحب نائب رئيس الوزراء والوزيران بالنهج المقترح لتبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة فيرجينيا وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف".

وأضاف البيان "هذا النهج سيمكّن أستراليا من الحصول على ثلاث غواصات +فيرجينيا+ في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة".

وتملك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فيرجينيا، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تعاني من أجل تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام.

وفي الولايات المتحدة، تساءل المنتقدون عن سبب بيع واشنطن غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا دون تلبية حاجات جيشها وتأمين مخزونه أولا.

وكانت أستراليا تتوقع استلام غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة من طراز فيرجينيا.

ويقع "أوكوس" في قلب استراتيجية الدفاع الأسترالية وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاما، وفقا لتوقعات الحكومة.