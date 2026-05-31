20 قتيلاً بحادث شاحنة في أفغانستان

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع أفغانستان في ضحايا حادث انقلاب شاحنة وقع شرق البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولأفغانستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل 20 شخصاً من بينهم 12 طفلاً في حادث انقلاب شاحنة أمس في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس، وقال المتحدث باسم ولاية لغمان عبد الملك نيازي إن الشاحنة كانت تقلّ عائلات أفغانية عائدة من باكستان، حيث كانت تقيم. ووقع الحادث عند تقاطع يؤدي إلى الطريق بين جلال آباد (شرق) وكابول.

وأضاف: «قُتل عشرون شخصاً، 12 طفلاً وخمس نساء وثلاثة رجال». وأصيب في الحادث 33 شخصاً. وأعرب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة «إكس» عن حزنه للحادث الذي وقع في آخر أيام عيد الأضحى.