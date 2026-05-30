«الصحة العالمية» تؤكد إمكانية احتواء «إيبولا»

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص يمكن وقفه.

ولفت تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد فرض قيود على السفر لمكافحة التفشي، لأنها لا تساعد كثيراً، متعهداً بأن المنظمة ستقوم بكل ما بوسعها لمساعدة الكونغو في مكافحة تفشي الفيروس.

وسجلت منظمة الصحة العالمية، حتى 24 مايو الجاري، 10 وفيات مؤكدة، و223 وفاة مشتبهاً بها بـ«إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.