الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران

أسقط الجيش الأمريكي أربع طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي أمس الأربعاء، واصفا هذه الإجراءات بأنها "دفاعية بحتة".

وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس "اليوم، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز".

أضاف المسؤول أن "القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة".

وتأتي الضربات الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ليل الإثنين-الثلاثاء هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، فيما اعتبره مسؤولون أمريكيون بأنه أيضا كان "دفاعا عن النفس".

ويُنظر إلى مثل هذه الضربات على أنها اختبار لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى عودة واسعة النطاق للقتال.

ووصف المسؤول الأمريكي الأربعاء الإجراءات العسكرية الأخيرة بأنها "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".