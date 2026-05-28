العيد عبر العالم.. فرحة وصلوات واحتفالات

احتفل المسلمون في مختلف أرجاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، في مشهد مهيب وألسنة تصدح بالتكبيرات في مشارق الأرض ومغاربها، إذ توجّه المصلون إلى المساجد والساحات في مشاهد تعكس البعد الروحي ووحدة الشعائر، بما يتخطى تباين الألسن والألوان والأعراق.

وعبر قارات العالم الست، أدى ملايين المصلين صلاة العيد في أجواء مفعمة بالروحانية والفرحة.

وأحيا الفلسطينيون في قطاع غزة صلاة وخطبة عيد الأضحى، فيما توافد السوريون إلى المساجد والساحات العامة في دمشق والمحافظات الأخرى لأداء صلاة العيد.

وفي قلب دمشق، احتضن الجامع الأموي التاريخي حشود المصلين، وامتزجت الدعوات بالسلام مع طقوس العيد.

أ.ب سيدتان تتبادلان التهاني بالعيد بمسجد بادشاهي التاريخي في لاهور الباكستانية

واكتظت المساجد التاريخية والساحات المفتوحة بالمصلين في باكستان، إذ شهدت إسلام آباد وكراتشي وغيرهما حضوراً كبيراً في الساحات العامة التي امتلأت بمئات آلاف المصلين.

وفي إندونيسيا، أقيمت صلاة العيد في الساحات العامة والشوارع الرئيسية ومسجد الأزهر الكبير بالعاصمة.

وفي العراق، شهدت مختلف المدن، وعلى رأسها بغداد والنجف والموصل، توافد أعداد كبيرة من المصلين إلى المساجد والساحات العامة لأداء صلاة عيد الأضحى.

وامتلأت المساجد بالمصلين الذين رددوا تكبيرات العيد في أجواء روحانية مهيبة، ثم تبادلوا التهاني وشاركوا في طقوس العيد.

وفي روسيا، تجمع المصلون عند محطة مترو بروسبكت ميرا، وسط انتشار أمني كبير وتنظيم محكم، بعدما ضاق مسجد موسكو الكبير بالأعداد الهائلة من المصلين، وافترش عشرات الآلاف من المسلمين الروس والمهاجرين سجادات الصلاة في الشوارع المحيطة.

وفي البوسنة والهرسك، وفي قلب القارة الأوروبية، أحيا مسلمو البوسنة والهرسك صلاة العيد في عدد من المساجد التاريخية، أبرزها مسجد غازي خسرو بك التاريخي بالعاصمة سراييفو.

وعُكست الأجواء الروحانية العميقة والتراث العريق، حيث صدحت المآذن بالتكبيرات، وتبادل المصلون التهاني.

واتسمت صلاة العيد في مصر بأجواء من الفرحة العارمة، إذ احتشد الملايين في الساحات الكبرى والمساجد التاريخية في مختلف المحافظات، وسط تعالي الأناشيد وتوزيع الهدايا.

إي.بي.إيه مصلون يؤدون الصلاة في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط

وفي المغرب، توافد المغاربة إلى المصليات والمساجد مرتدين الزي التقليدي الأصيل، وعقب الصلاة انطلق المواطنون لتبادل الزيارات العائلية وذبح الأضاحي في أجواء اجتماعية تعكس الترابط الأسري وقيم التضامن المتأصلة في المجتمع المغربي.

وفي ماليزيا، أحيا المسلمون صلاة العيد في مساجدها مثل مسجد السلطان صلاح الدين.

وفي السودان، تحدى السودانيون أصوات الرصاص والظروف الإنسانية، وأصروا على إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، وارتفعت التكبيرات ممزوجة بالدعوات الصادقة لعودة الأمن والسلام إلى البلاد.

وفي أفغانستان، توافد الآلاف من الأفغان إلى المساجد الكبرى والساحات المفتوحة، مثل مسجد عبد الرحمن في العاصمة كابل، والمسجد الأزرق التاريخي في مزار شريف، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.