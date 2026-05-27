ترامب يطوق إيران بخطوط حمر وبناء جيش بـ 1.3 تريليون دولار





رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح المرحلة المقبلة من الصراع والمفاوضات مع إيران، مؤكداً فرض معادلة جديدة تقوم على القوة العسكرية المطلقة وعدمتقديم أي تنازلات مجانية، وسط تأكيدات من البيت الأبيض بأن الرئيس وضع بالفعل عدداً من "الخطوط الحُمر" الواضحة التي لا يمكن تجاوزها.في تصعيد سياسي وعسكري هو الأعلى نبرة تجاه طهران حتى الان .

وفي سلسلة تصريحات بارزة اليوم نقلتها وسائل الإعلام العالمية، أعلن ترامب أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع طهران، مشدداً عبر شبكة "بي بي إس نيوز" على أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية مقابل مجرد التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مجدداً موقفه الحاسم: "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي مطلقاً".

وفي تقييمه للوضع الداخلي الإيراني، أشار ترامب إلى أن الاقتصاد الإيراني تراجع بشكل كبير، ملمحاً إلى تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية، ومضيفاً بلهجة حاسمة: "علينا أن ننهي الأمر في إيران، ويبدو أنهم يريدون عقد الصفقة الآن وليس لديهم خيار آخر".

وعلى صعيد الجاهزية العسكرية، كشف الرئيس الأمريكي عن استثمار ضخم بقيمة 1.3 تريليون دولار للعام المقبل من أجل تعزيز ميزانية الجيش الأمريكي، وصفاً إياه بأنه "الجيش الأفضل والأعظم في العالم".

وفي سياق منفصل يتعلق بالداخل الأمريكي، أشاد ترامب بالسياسات الاقتصادية المحلية مؤكداً أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة وصلت حالياً إلى مستوياتها الأدنى منذ عدة عقود.

وفي المقابل، بدت الأجواء من الجانب الإيراني أكثر حذراً؛ حيث نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن ترامب قد يعلن من جانب واحد عن نجاح المحادثات، في حين أكد أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني أن هناك قضايا جوهرية وعالقة لا تزال قائمة على طاولة المفاوضات ولم يتم حلها بعد.