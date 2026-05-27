الجيش الأمريكي يقصف قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

شن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل شخص وبقاء اثنين آخرين عالقين في عرض البحر، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وكتبت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" في بيان على منصة اكس "قُتل أحد تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية، ونجا اثنان".

وأضافت أنها "أبلغت خفر السواحل الأمريكي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ للناجين".

ولم يرد خفر السواحل بشكل فوري على طلب من وكالة فرانس برس للحصول على معلومات حول جهود الإنقاذ.

وجاءت هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة، ما يرفع حصيلة قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد تجار مخدرات مزعومين في الكاريبي والهادئ إلى 193 على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الأمريكي في منشوره إن القارب المستهدف "تديره منظمات مصنفة إرهابية" و"يعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود وبجودة رديئة أرفق بالبيان المنشور، جزءا من القارب محجوبا بصندوق قبل الضربة، ثم يحدث انفجار كبير يخلف حطاما يتصاعد منه الدخان.

ولم يظهر أي ناجين في مقطع الفيديو.

وشن الجيش الأمريكي العملية التي أُطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، في أوائل سبتمبر، مع إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات مخدرات تنشط انطلاقا من أمريكا اللاتينية.

لكن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب التي تستهدفها بتهريب المخدرات.