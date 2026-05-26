بوتين يلغي ديون المجندين في حرب أوكرانيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين قانونا يقضي بإلغاء الديون للمجندين المشاركين في الحرب بأوكرانيا، في أحدث مثال على الحوافز التي يقدمها الكرملين لتشجيع التجنيد العسكري.

وتقدّم روسيا منذ أكثر من أربع سنوات رواتب ومزايا مغرية لمن يقررون الانضمام إلى الحرب التي بدأت منذ فبراير 2022.

ينصّ القانون الجديد على إلغاء ديون تصل إلى 10 ملايين روبل (نحو 140 ألف دولار) للأشخاص الذين يوقّعون عقودا مع الجيش اعتبارا من الأول من مايو 2026، شرط أن تكون ديونهم في مرحلة الملاحقة القضائية.

وينصّ القانون أيضا على إمكانية شطب ديون زوج أو زوجة الشخص الذي يوقّع العقد.

ويشير القانون إلى أنّ العقد الجديد ينبغي أن يكون لعام واحد على الأقل، وأن يتضمن المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الكرملين لوصف الحرب في أوكرانيا.