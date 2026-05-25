روبيو: إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً اليوم

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق "اليوم"، مشددا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

وقال روبيو في نيودلهي "اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم".

وأضاف للصحافيين خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية "لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها (...) إذا كان "حزب الله" سيطلق صواريخ أو أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، فإن لها كل الحق في الرد".

وتابع "لدينا، برأيي، شيء قوي جدا مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضائق".

وأعرب روبيو عن ثقته بأن إيران ستنخرط في "مفاوضات حقيقة مهمة، ومحددة زمنيا بشأن المسألة النووية".

وجاءت تصريحات روبيو بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات بشأن التوصل لاتفاق، قائلا الأحد إنه طلب من مفاوضيه عدم التسرع.

وقال روبيو إن ترامب "ليس على عجلة من أمره، ولن يُبرم اتفاقا سيئا".

بدأت الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير، وردت إيران بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة في أنحاء المنطقة.