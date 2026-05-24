إطلاق نار قرب البيت الأبيض.. والخدمة السرية تقتل المهاجم

فتح رجل النار مساء أمس السبت عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفقا للسلطات التي أفادت أيضا بإصابة أحد المارة في إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال السنتين الماضيتين، موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي في بيان إن الرئيس لم يتأثر بالحادثة.

وأوضح الناطق أنه بعد الساعة السادسة مساء بقليل (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش)، قام رجل كان قرب المحيط الأمني في البيت الأبيض "بإخراج سلاح من حقيبته وفتح النار".

وأضاف "ردّ عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى محلي حيث أُعلنت وفاته. وخلال إطلاق النار، أُصيب أحد المارة أيضا" دون تقديم تفاصيل عن حالته. ولم يُصب أي من عناصر الخدمة السرية.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن المشتبه به هو ناصر بست (21 عاما) من ولاية ماريلاند، مشيرة أنه يعاني مشكلات عقلية وتواجه في السابق مع جهاز الخدمة السرية.

وقال سائح كندي إنه كان في المنطقة، مضيفا "سمعنا ما بين 20 إلى 25 صوتا بدا كأنه مفرقعات، لكنها كانت طلقات نارية، ثم بدأ الجميع الركض".

طوق أمني

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني مراسل وكالة فرانس برس من دخول المنطقة.

وقال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة إكس إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

وكانت مراسلة قناة "إيه بي سي نيوز" سيلينا وانغ تسجل مقطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي عندما حصل إطلاق النار وقد تمكّنت من تسجيل الأصوات الناجمة عنه.

وقالت على إكس "بدا كأنه عشرات الطلقات النارية".

وتعرض الرئيس دونالد ترامب البالغ 79 عاما، لثلاث محاولات اغتيال مفترضة، كان آخرها في 25 أبريل خلال عشاء لمراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وفي يوليو 2024، تعرّض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي رئاسي في بتلر بولاية بنسلفانيا حين أطلق مسلح رصاصات عدة، ما أسفر عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة الرئيس في أذنه.

وبعد بضعة أشهر، أُلقي القبض على مسلح آخر في ملعب غولف في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يمارس هذه الرياضة.

وكتب الجمهوريون في مجلس النواب على إكس بعد إطلاق النار مساء السبت "الحمد لله أن الرئيس ترامب بخير". وأضافوا "نعرب عن امتناننا لعناصر جهاز الخدمة السرية على استجابتهم الفورية والبطولية. يجب وضع حد للعنف السياسي".