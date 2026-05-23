زيلينسكي: أوكرانيا تستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي





قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها لروسيا.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح منح كييف صفة "عضو شريك" دون حق التصويت خلال فترة المفاوضات الطويلة قبل منح عضوية كاملة، بحسب رسالة إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي.

وقال في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها".

وأضاف "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام.

وبحسب رسالة ميرتس، ستتيح صفة "عضو شريك" لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.

قدمت أوكرانيا طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية عام 2022. وحصلت في ديسمبر 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد.

وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، إذ تشمل مفاوضات حول قضايا متعددة تتراوح بين الزراعة وسيادة القانون.

ولم تحرز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تقدما يُذكر، بعدما عرقلها رئيس الوزراء المجري القومي السابق فيكتور أوربان. لكن إطاحة منافسه بيتر ماديار به أحيت آمالا بإمكانية مضي كييف قدما في هذه النقاشات.

وتعاني أوكرانيا أيضا من فساد مستشر، وتفجرت مؤخرا فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة من زيلينسكي، وفقا للمدعين العامين الأوكرانيين. والقضاء على الفساد من أهم مطالب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.