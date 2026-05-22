روبيو يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا، غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راوول كاسترو، أثارت استياء هافانا.

توازيا، أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة ترمي إلى ترهيب كوبا، ردّ الرئيس دونالد ترامب بـ"كلا، على الإطلاق".

ويعارض روبيو المتحدّر من أصول كوبية، حكومة هافانا، وقد وصف الجزيرة الواقعة على مسافة 145 كيلومترا من السواحل الأمريكية، بأنها "دولة فاشلة" في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بها، وتعود بشكل رئيسي الى الحصار الأمريكي المفروض عليها.

وقال روبيو لصحافيين في ميامي "إن نظامهم الاقتصادي لا يعمل. إنه معطّل، ولا يمكن إصلاحه في ظل النظام السياسي القائم حاليا".

وتابع "ما اعتادوا عليه طوال هذه السنوات هو كسب الوقت وانتظار أن نكلّ أو نملّ. هذه المرة لن يكون بإمكانهم استنزافنا زمنيا أو كسب الوقت. نحن جادون للغاية ومصمّمون للغاية".

وإذ شدّد على أن الولايات المتحدة تفضّل "دوما الحل الدبلوماسي"، لفت إلى وجود خيارات أخرى متاحة لترامب.

وقال روبيو "لطالما شكّلت كوبا تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة"، متحدثا عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة.

من جهة أخرى، قال روبيو إن كوبا قبلت عرضا لمنحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستوافق على شروط هافانا.

وصرّح "يقولون إنهم قبلوا به. سنرى ما إذا كان هذا يعني أن الأمر سيتم".