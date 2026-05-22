الولايات المتحدة تحتجز شقيقة مسؤولة كوبية كبيرة

أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها احتجزت شقيقة مسؤولة كوبية كبيرة، في إطار تصعيد غير مسبوق للضغط الأمريكي على الجزيرة الشيوعية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "احتجزت أديس لاستريس موريرا، وهي مواطنة كوبية مرتبطة بالنظام الشيوعي في هافانا، بعد إلغاء وزارة الخارجية وضعها القانوني كمقيمة دائمة، بناء على تعليماتي".

وموريرا هي الآن رهن احتجاز دائرة الهجرة الأمريكية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها الشقيقة الكبرى لأنيا غييرمينا لاستريس موريرا "التي فرضت عليها عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر بصفتها رئيسة تنفيذية لشركة غايسا، وهي تكتل الشركات الذي يسيطر عليه الجيش".

وأضافت "بينما يعاني الشعب الكوبي انهيار الاقتصاد الشيوعي الفاشل في كوبا، يسمح غايسا لدائرة صغيرة من نخبة النظام بنهب الموارد المتبقية في الجزيرة، وجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من الأموال غير المشروعة في حسابات مصرفية سرية في الخارج".

وأنيا غييرمينا لاستريس موريرا هي مسؤولة عسكرية كوبية تشغل أعلى منصب داخل غايسا وهي مسؤولة عن إدارة هذه الأصول الدولية غير المشروعة، بحسب المصدر نفسه.