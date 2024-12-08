جورجيسكو يدعو إلى التعبئة في رومانيا بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية

دعا المرشّح القومي للرئاسة في رومانيا كالين جورجيسكو إلى تعبئة الأحد ضد قرار المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات على خلفية شكوك بتدخل روسيا لمصلحته.

في حدث نادر جدا في أوروبا، ألغت المحكمة الدستورية الجمعة الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدّتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين".

وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلُصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمّتها حرصا على "صحّة" التصويت و"قانونيته".

والسبت، دهمت السلطات الرومانية منازل في وسط البلاد "في قضية مرتبطة بجرائم فساد ناخبين وغسل أموال وتزييف معلوماتي"، وفق بيان للنيابة العامة.

وتشتبه النيابة العامة بحدوث انتهاكات للقانون المتعلق بحظر المنظمات والرموز ذات الطبيعة الفاشية والعنصرية والمعادية للأجانب.