حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار

كشفت الولايات المتحدة السبت عن حزمة مساعدات بقيمة 988 مليون دولار تتضمن أسلحة ومعدات جديدة لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وتعادل هذه الحزمة تقريبا نصف المبلغ المتبقي في مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا وقدره 2.21 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن حزمة المساعدات ستشمل شراء ذخيرة لأنظمة (هيمارس) الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وقطع غيار لصيانة العتاد المدفعي.

وجاء الإعلان عن حزمة المساعدات اليوم السبت في الوقت الذي تجتمع فيه شركات الأسلحة وصانعي السياسات في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 62 مليار دولار منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.