محطة إذاعية بريطانية تنعى تشارلز الثالث خطأ!

أثارت محطة إذاعية بريطانية جدلاً واسعاً بعد بثها عن طريق الخطأ خبراً يفيد بوفاة العاهل البريطاني تشارلز الثالث، قبل أن تتوقف عن البث لمدة 15 دقيقة وتعود لاحقاً لتقديم اعتذار رسمي للمستمعين.

وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» أن محطة «راديو كارولاين» البريطانية بثت تقريراً مسجلاً مسبقاً يتعلق بوفاة الملك، نتيجة ما وصفته المحطة بـ«خطأ تقني» أدى إلى تشغيل المادة دون قصد أو انتباه.

وأضافت الصحيفة أن البث انقطع لنحو ربع ساعة عقب إذاعة الخبر الكاذب، قبل أن يعود المذيعون إلى الهواء لتوضيح ملابسات الواقعة والاعتذار عنها.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للمحطة، بيتر مور، اعتذاراً رسمياً إلى الملك تشارلز الثالث وإلى المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما حدث كان غير متعمد وناجماً عن خلل تقني في نظام البث.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية البريطانية، وسط تساؤلات بشأن آليات التعامل مع المواد الحساسة داخل المؤسسات الإعلامية، لا سيما المتعلقة بأخبار العائلة المالكة.