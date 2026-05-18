بعدما أثارت هلعاً عالمياً.. السفينة "هونديوس" تقترب من نهاية رحلتها

ترسو السفينة السياحية "ام في هونديوس" في ميناء روتردام الهولندي اليوم الاثنين منهية رحلة أثارت قلقا عالميا بعد تفشي فيروس هانتا القاتل على متنها، مع احتمال فرض الحجر الصحي لأسابيع على من تبقى من أفراد طاقمها.

ويُتوقع أن ترسو السفينة في الميناء الهولندي بين الساعة 10,00 صباحا (08,00 ت غ) و12,00 ظهرا (10,00 ت غ) الاثنين، وفقا للمسؤولين، قبل إنزال الأشخاص الـ27 المتبقين على متنها وهم 25 من أفراد الطاقم واثنين من الطاقم الطبي.

وتصدرت السفينة التي تشغّلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية الأنباء بعد وفاة ثلاثة من ركابها بسبب فيروس هانتا، وهو فيروس نادر لا تتوافر له لقاحات ولا علاجات محددة.

وسارعت منظمة الصحة العالمية إلى طمأنة العالم بأن تفشي المرض ليس تكرارا لجائحة كوفيد، مؤكدة أن العدوى نادرة جدا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في 12 مايو "لا توجد أي مؤشرات على أننا نشهد بداية تفشي أوسع نطاقا".

غير أن فترة حضانة الفيروس تمتد لأسابيع، ما يعني احتمال ظهور المزيد من الحالات بين ركاب السفينة في المستقبل، وفق تيدروس.

وتم تأكيد ست إصابات بفيروس هانتا، بالإضافة إلى حالة أخرى محتملة، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

وأظهرت نتائج الفحص الأولية لمريضة أخرى في كندا إصابتها بالفيروس، لكن لا تظهر عليها أي أعراض، ولا يزال الفحص بحاجة إلى تأكيد.