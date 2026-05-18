اصطدام طائرتين مقاتلتين خلال عرض جوي في ولاية ايداهو الأمريكية

اصطدمت طائرتان مقاتلتان تابعتان للبحرية الأمريكية في الجو خلال مشاركتهما في عرض بولاية أيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة أمس الأحد، لكن لم يسجل وقوع إصابات بعد أن تمكن الطيارون الأربعة من القفز بالمظلات، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وأكد بيان نشر على موقع "عرض غان فايتر سكايز الجوي" وقوع "حادث بين طائرتين في قاعدة ماونتن هوم الجوية" على بعد نحو "ميلين شمال غرب القاعدة".

وأضاف "تتواجد فرق الإنقاذ في الموقع ويجري التحقيق في الحادث، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حال توفرها".

وأفادت قناة "كومو" التابعة لشبكة "سي بي اس نيوز" المحلية أن أربعة طيارين قفزوا بسلام من طائرتي "إي آيه-18" تابعتين للبحرية الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرتين وهما تصطدمان في الجو قبل أن تتحطما على الأرض وتتحولا إلى كتلة من اللهب، بينما كانت مظلات الطيارين تهبط بهدوء.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، أميليا أومايام، لقناة كومو، إن طائرتي "إي آيه 18 جي غراولر" اللتين تحطمتا تتمركزان في جزيرة ويدبي، بولاية واشنطن.

وذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" أن الحادث تسبب في إلغاء العرض الجوي وفرض إغلاق على القاعدة ريثما تتعامل فرق الإنقاذ مع موقع الحادث وتبدأ التحقيق.