"الصحة العالمية": انتشار إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ​الأحد أن انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وقالت المنظمة إن ⁠انتشار المرض الذي تتسبب فيه السلالة بونديبوجيو ليس بالمعايير التي تجعله يمثل جائحة.

وأضافت في بيان ‌أنه تم الإبلاغ عن 80 حالة وفاة يشتبه أنها بسبب ‌الفيروس وثماني حالات أكدتها العينات ‌المختبرة و246 حالة اشتباه بالإصابة ‌حتى يوم ‌السبت في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية موزعة ​على ثلاث ‌مناطق ​صحية على الأقل ⁠هي بونيا وروامبارا ومونجوالو.

كانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ​أعلنت ⁠يوم الجمعة ⁠تسجيل 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري شرق البلاد ⁠نتيجة تفش جديد للفيروس.

وأشارت المنظمة إلى الإبلاغ في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت عن حالتين أكدتهما المختبرات لا يبدو أنهما مرتبطتان، ‌إحداهما حالة وفاة، لشخصين قادمين من جمهورية ​الكونغو الديمقراطية.

وقالت إن مختبرا أكد أيضا حالة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عائد من ​إيتوري.