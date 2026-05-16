البحث عن 4 إيطاليين فُقدوا في كهف تحت الماء بالمالديف

واصل الغواصون في جزر المالديف اليوم السبت، البحث عن أربعة غواصين إيطاليين يعتقد أنهم توفوا داخل كهف تحت الماء بعدما عرقلت الأحوال الجوية السيئة الجهود اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم رئاسة المالديف محمد حسين شريف إن رجال الإنقاذ أعدوا خطة قائمة على الإنجاز الذي حققوه أمس الجمعة في استشكاف الكهف.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الغواصين كانوا يريدون استكشاف كهف على عمق حوالي 50 متراً في منطقة "فافو أتول" أمس الأول الخميس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لإعادة الضحايا للوطن.

ولايزال سبب الوفيات قيد التحقيق.

وقالت حكومة المالديف إن خمسة إيطاليين لقوا حتفهم في حادث الغوص. وجرى انتشال جثمان أحدهم أمس الأول الخميس.

وقال مسؤولون إيطاليون إن نحو 20 إيطاليا آخرين كانوا على متن نفس السفينة الاستكشافية المسماة "ديوك أوف يورك" في أمان. وتقدم السفارة الإيطالية في كولومبو المساعدة لمن على متن السفينة وتواصلت مع الهلال الأحمر الذي عرض إرسال متطوعين لتقديم الدعم النفسي.