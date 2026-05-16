حاكمة نيويورك تحمل النقابات العمالية مسؤولية إضراب عمال السكك الحديدية

ألقت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول باللوم في الإضراب، الذي ينظمه عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند على قيادات النقابات العمالية.

وأضافت"يتم إجبار الآلاف من عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند، على العمل بدون رواتب، بسبب قرارات اتخذتها مجموعة صغيرة من زعماء النقابات. سنناضل من أجل الحفاظ على استقرار هيئة النقل في نيويورك على المدى الطويل".

وكان مسؤولو نقابة قد قالوا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إن عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند في نيويورك بدأوا إضرابا عن العمل، ما أصاب نظام السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في أمريكا الشمالية بالشلل.

وأعلنت النقابات العمالية التي تمثل نحو نصف عمال نظام السكك الحديدية الإضراب بعد انتهاء المفاوضات مع هيئة النقل الحضري أمس الجمعة دون الاتفاق على عقد جديد.

ويسمح القانون للنقابات الخمس، التي تمثل نحوي نصف عمال النظام البالغ عددهم 7 آلاف عامل، بما في ذلك مهندسي القاطرات والميكانيكيين وعمال الإشارة، بالإضراب في الساعة 1201 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.