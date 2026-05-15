أمريكا تدرس توجيه اتهامات رسمية ضد راؤول كاسترو وسط ضغوط من إدارة ترامب





أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة بأن وزارة العدل تستعد لطلب توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بإمكانية شن عمل عسكري ضد الجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية.

وأوضحت المصادر لوكالة أسوشيتد برس أن الاتهامات المحتملة مرتبطة بدور كاسترو المزعوم في إسقاط أربع طائرات عام 1996 تابعة لمنظمة "إخوان الإنقاذ" المنفية التي تتخذ من ميامي مقرا لها. وكان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث عن تحقيق جارٍ.

وكانت شبكة سي بي إس قد نشرت في وقت سابق خبر الاتهامات المحتملة، والتي تتطلب موافقة هيئة محلفين كبرى.

وكانت وكالة (أ ب) قد أفادت في مارس أن المدعي العام الأمريكي في ميامي شكل فريق عمل خاص يضم مدعين فيدراليين ومسؤولي إنفاذ قانون فيدراليين لإعداد قضايا ضد كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك في ظل دعوات من عدد من الجمهوريين في جنوب فلوريدا لإعادة فتح التحقيق في الدور المزعوم لكاسترو في إسقاط الطائرات عام 1996.

وحتى الآن، لم تُدن الولايات المتحدة سوى شخص واحد فقط بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل على خلفية حادث إسقاط الطائرات.

ومع سعي ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، تتزايد التكهنات بأنه قد يوجه اهتمامه مجددا إلى كوبا قريبا، بعدما تعهد في وقت سابق من هذا العام بـ "استحواذ ودي" على البلاد إذا لم تفتح القيادة الكوبية اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية وتطرد خصوم الولايات المتحدة من أراضيها.