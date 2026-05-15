ترامب مدافعاً عن نفسه: شي لم يقصدني بوصف "الأمة المتراجعة"

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه الأخير في بكين بمنشور دفاعي على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يكن يتحدث عنه عندما "أشار بأناقة شديدة إلى الولايات المتحدة بأنها ربما تكون أمة في تراجع".

وقال الرئيس الأمريكي، الذي لم يوضح مصدر تلك التصريحات، إنها كانت تشير إلى الرئيس السابق جو بايدن.

وذكر ترامب أن شي لم يكن إلا مثنياً على تصرفات ترامب نفسه بعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.

ونشر ترامب قائلا: "في الواقع، لقد هنأني الرئيس شي على العديد من النجاحات الهائلة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".

وأكد ترامب أن ‌الصين ترغب ‌في ‌شراء ‌النفط ​من ‌الولايات ​المتحدة.