رئيس الوزراء البريطاني يتحدى بعد الهزيمة: "سأستمر في الحكم"

قدّمت وزيرة بريطانية استقالتها الثلاثاء، داعية رئيس الحكومة كير ستارمر إلى الاستقالة، في أول خطوة من هذا النوع في الحكومة، فيما أكّد ستارمر "الاستمرار في الحكم".

وقالت وزيرة الدولة مياتا فانبوليه في رسالة استقالتها التي نُشرت على منصة إكس، متوجهة إلى ستارمر "أحثّكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد".

لكن ستارمر أعلن لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت "يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة"، وفق ما ورد في بيان حكومي.