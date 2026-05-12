محادثات أمريكية بريطانية حول مضيق هرمز قبيل قمة حول مهمة دفاعية

تركزت محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.

وبحث الجانبان الأزمة المستمرة، في وقت تستعد فيه بريطانيا وفرنسا لاستضافة اجتماع يضم 40 وزير دفاع، اليوم الثلاثاء، لبحث خطط حماية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي بعد توقف الأعمال القتالية في النزاع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية.

ومن المقرر أن يترأس وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاثرين فوتران الاجتماع، حيث يتوقع أن تعرض الدول المشاركة مساهماتها العسكرية المحتملة في مهمة دفاعية تهدف إلى حماية المضيق مستقبلا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل إرسال المدمرة "إتش إم إس دراجون" إلى المنطقة للمشاركة في المهمة متعددة الجنسيات، إذا سمحت الظروف بذلك.

كما يجري تجهيز سفينة الدعم "آر إف إيه لايم باي" للعمل كسفينة أم لطائرات مسيّرة مخصصة لكشف الألغام، ما قد يساعد في تأمين ممرات الشحن.

وكان روبيو قد أبدى مؤخرا انتقادات للعملية المزمع تنفيذها بعد انتهاء النزاع، متسائلا عن جدوى مشاركة بعض الدول "بعد انتهاء الأمر".

وقال: "بعد انتهائه، يبدو الأمر وكأنه غير منطقي"، قبل أن يقر لاحقا بأن مثل هذه الخطوة قد تكون لها "بعض الفائدة".