ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي في 26 مايو

أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضع للفحص الطبي السنوي في 26 مايو في مركز والتر ريد الطبي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذا "سيشمل الفحص الطبي السنوي وفحص الاسنان المعتاد للرئيس في إطار رعايته الصحية الوقائية المنتظمة".

ويؤكد ترامب الذي يبلغ الثمانين الشهر المقبل، باستمرار للصحافة أنه يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة، وأحيانا من دون أن يُسأل عن ذلك.

وفي أكتوبر، خضع ترامب لفحصه الطبي الشامل الثاني لعام 2025، وصرح لاحقا بأن النتيجة أظهرت أن قلبه وأوعيته الدموية بحالة "ممتازة".

ونشر البيت الابيض حينذاك رسالة طبيبه شون باربابيلا التي قال فيها إن قلبه "أصغر بنحو 14 عاما من عمره الزمني"، مشيرا إلى أنه "يواصل ممارسة جدول أعماله اليومي المكثف دون أي قيود".

كما خضع ترامب لفحص نصف سنوي في أبريل الماضي.

ومنذ عودته إلى منصبه، ظهر ترامب الذي يعد أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا عند أداء اليمين، بكدمات على يده اليمنى تتم تغطيتها أحيانا بالمساحيق.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الكدمات سببها الأسبرين الذي يتناوله ترامب للمحافظة على صحة قلبه وأوعيته الدموية.

والصيف الماضي، كشفت الإدارة أن ترامب خضع لفحص طبي بسبب تورم في ساقيه، وشُخصت حالته على أنها قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة تسبب تورما وتغيرات جلدية، لكن يمكن السيطرة عليها بالأدوية.