الصين تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو، وفق ما أكدت بكين الاثنين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية.

وتتعارض سياسات واشنطن مع بكين في قضايا رئيسية عدة، من بينها الرسوم الجمركية وحرب الشرق الأوسط وتايوان التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها. وكان من المفترض أن يقوم ترامب بزيارته في أواخر مارس أو أوائل أبريل، لكنه أرجأها للتركيز على الحرب الإيرانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه "بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو".

ويعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني شي بشأن إيران، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في إدارته الأحد، مع السعي لتخفيف التوترات التجارية.

وتعد الصين زبونا رئيسيا للنفط الإيراني من خلال المصافي الخاصة التي تسمى "أباريق الشاي" وتعتمد على الخام المستورد من إيران بأسعار مخفضة.

وكانت آن كيلي النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض قد صرحت أن ترامب سيركز على "إعادة التوازن الى العلاقة مع الصين ومنح الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل والإنصاف من أجل استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة".

أضافت أن الزيارة ستكون "ذات أهمية رمزية بالغة"، متابعة "لكن طبعا الرئيس ترامب لا يسافر مطلقا من أجل الرمزية وحدها. يمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع أن يبرم الرئيس اتفاقات جيدة إضافية لصالح بلادنا". وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017.