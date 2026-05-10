مغادرة أول طائرة تقل ركاب من سفينة "هانتا"إلى مستشفى في مدريد

غادرت أول طائرة تقل ركابا، تم إجلاؤهم من السفينة السياحية التي ضربها فيروس هانتا ،جزيرة تينيريفي متجهة إلى مستشفى في مدريد.

وقالت سلطات الصحة الإسبانية إن المواطنين الإسبان كانوا أول من غادر السفينة، الراسية قبالة جزيرة تينيريفي. وسيخضعون لحجر صحي عندما يصلون إلى مدريد. وسيخضع المواطنون الإسبان فقط لحجر صحي في البلاد.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، المشغلة للسفينة السياحية إن 13 راكبا إسبانيا وأحد أفراد الطاقم الإسباني على متن السفينة.

وسيتم إجلاء الركاب وبعض من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى طوال اليوم الأحد وغدا الاثنين. وكان هناك أشخاص من أكثر من 20 جنسية مختلفة على متن السفينة.

وكان هؤلاء الأشخاص الذين نزلوا من السفينة والعاملون في ميناء جراناديلا في جزيرة تينيريفي يرتدون معدات وقائية خلال عملية الإجلاء، بما في ذلك أقنعة وجه وبدلات الوقاية من المواد الخطيرة وأجهزة تنفس.