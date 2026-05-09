ليندسي غراهام: أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن تخليها عن "دعم الإرهاب"

أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أشدّ المؤيدين لحرب إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن استمرار إيران في دعم الوكلاء الإرهابيين سيؤدي إلى أشد العواقب، مشدداً على أن اتفاق مع طهران يجب أن يشترط إنهاء ما وصفه بـ"دعم إيران للإرهاب".

وقال غراهام في منشور على حسابه في "X": "لن يتحقق الاستقرار في لبنان وسوريا ولن تنعم إسرائيل بالسلام أبدًا إلّا بتخلي إيران عن دعم وكلائها مثل حزب الله".

ووصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مبادرة "الحرية بلس" بالمثيرة للاهتمام، لافتاً إلى قدرتها على تغيير قواعد اللعبة عبر تأمين مسارات الشحن الدولي بمضيق هرمز ورصد تحركات إيران.

واقترح أن يتضمن شق "بلس" في المشروع إشراك قاعدة أكبر من الشركاء الدوليين، إلى جانب الاعتماد على نشاط عسكري لتأمين الملاحة الدولية.