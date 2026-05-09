روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار





تبادلت روسيا وأوكرانيا السبت اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع ضربات كبيرة.

وأعلن الهدنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتزامنت مع احياء روسيا ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ومع تبادل ألف أسير من كل جانب في الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية "منذ بداية هذا اليوم، بلغ عدد الهجمات التي شنها المعتدي 51".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 44 طائرة مسيرة اعتبارا من الساعة 6,00 مساء (15,00 بتوقيت غرينتش) الجمعة، وهو أحد أدنى الأرقام منذ أشهر.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية "رغم إعلان وقف لإطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتنا".

ولم تدل الحكومة الروسية بعدد دقيق للانتهاكات السبت