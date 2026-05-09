مدير "الصحة العالمية"يشرف على إجلاء أكثر من 140 راكباً من"سفينة هانتا"

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس،إلى إسبانيا اليوم السبت، للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا وأفراد طاقم السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تشهد تفشي فيروس هانتا، المتجهة إلى جزر الكناري.

وأضاف جيبريسوس أنه سوف يتوجه إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية الواقعة قبالة غرب أفريقيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين إسبان "للإشراف على نزول الركاب وأفراد الطاقم وخبراء الصحة".

ومن المتوقع أن تصل السفينة "إم في هونديوس" التي ترفع علم هولندا، إلى تينيريفي في الساعات الأولى من غد الأحد.

وقال تيدروس إنه حتى هذه اللحظة لا تظهر أعراض الفيروس على أي شخص على متن السفينة.

وقال عبر منصة إكس "تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع وتنسيق الدعم والخطوات المقبلة وسنطلع الدول الأعضاء والجمهور العام على آخر المستجدات، وحتى الآن لايزال الخطر على سكان جزر الكناري والعالم منخفضا".

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا أمس الجمعة، إنها سوف تتوجه إلى تينيريفي مع تيدروس ووزير الدفاع فرناندو جراندي-مارلاسكا لتنسيق إخلاء السفينة.

وقد أثار تفشي المرض على متن السفينة "هونديوس" وهي سفينة صغيرة للرحلات البحرية تقل نحو 150 راكباً من جنسيات متعددة، وانطلقت من جنوبي الأرجنتين في أوائل أبريل، اهتماما عالميا

وتوفي ثلاثة أشخاص، سواء على متن السفينة أو بعد إجلائهم منها، فيما تتواصل عمليات تتبع المخالطين في عدة دول لتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للعدوى.