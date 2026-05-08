بريطانيا.. الاشتباه في إصابة مواطن ثالث بفيروس هانتا

ذكرت ​وكالة الأمن الصحي في بريطانيا اليوم ‌الجمعة ​أنه جرى رصد حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا وهي لمواطن بريطاني ثالث في جزيرة تريستان دا كونا جنوب المحيط الأطلسي.

وأكدت ⁠الوكالة في بيان إصابة بريطانيين اثنين بفيروس هانتا، وذلك في إطار متابعتها لتفشي المرض ‌المميت على متن سفينة سياحية فاخرة. لم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية عن ‌الحالة الجديدة المشتبه في إصابتها ‌بالمرض.

وتوفي ثلاثة أشخاص - زوجان هولنديان ‌ومواطن ألماني - ‌جراء المرض على متن السفينة هونديوس. فيما بلغ ​إجمالي عدد ‌المصابين المؤكد ​خمسة.

من المتوقع أن ⁠ترسو السفينة في تينيريفي يوم الأحد، وأعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية ​أن ⁠المواطنين ⁠البريطانيين على متنها، ممن لا تظهر عليهم أعراض، سيتم إعادتهم ⁠جوا إلى بلادهم وسيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 45 يوما.

ونزل سبعة بريطانيين من السفينة في 24 أبريل في سانت هيلينا. ‌وأفادت الوكالة بأن اثنين منهم يخضعان حاليا ​للعزل في بريطانيا وأربعة في سانت هيلينا، بينما تم تحديد مكان الشخص الخامس خارج بريطانيا.