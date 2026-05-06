فوكس نيوز : ترامب يمنح إيران أسبوعاً للتوصل لاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه سيمنح إيران أسبوعا للتوصل لاتفاق.

وأكد ترامب أن "معظم قادة إيران قتلوا ونحن انتصرنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى حدوث محادثات جيدة للغاية بشأن إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.

وأوضح ترامب "كانت هناك محادثات جيدة مع الإيرانيين لكن بعد بضعة أيام تناسوا ما حدث".

وكان ترامب خيّر إيران الأربعاء، بين القبول باتفاق مطروح على الطاولة أو مواجهة ضربات عسكرية أشدّ من السابق، وسط تفاؤل عبّر عنه الوسيط الباكستاني ومسؤولون أميركيون بإمكان التوصل قريبا إلى تفاهم مع طهران ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "إن افترضنا أن إيران توافق على ما اتُفق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها".

لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنه "في حال لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف، على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا".

وقال ترامب لاحقا لقناة "بي بي إس": "أعتقد أن هناك فرصا جيدة لأن ينتهي الأمر، لكن إن لم ينتهِ، فسيتعين علينا قصفهم بلا هوادة".