استمرار حرائق الغابات في بولندا ووفاة طيار

واصل رجال الإطفاء في بولندا محاولات إخماد حريق غابات كبير في جنوب شرق البلاد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي)، بعد يوم من تحطم طائرة إطفاء ووفاة طيارها.

ولا يزال من غير المعروف سبب تحطم طائرة الإطفاء بعد وهناك تحقيقات جارية من جانب مكتب الادعاء العام.

واندلع الحريق في غابة سولسكا بجنوب لوبلين، أمس الثلاثاء، بعد أسابيع من الجفاف وانتشر سريعا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن 48 فريقا موجودون الآن في الموقع، ومن المتوقع وصول 58 فريقا آخرين من إقليمي لوبلين وبولندا الصغرى.

وقال وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي إن المسؤولين يعتمدون الآن على إرسال مروحيتي إطفال للحيلولة دون اتساع رقعة الحريق.