اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران.. تعرّف إلى أبرز المحاور لإنهاء الحرب

في تطور سياسي ‌أفاد ​موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ⁠بأن البيت الأبيض ‌يعتقد أنه ‌يقترب من الاتفاق ‌مع ‌إيران بشأن ‌مذكرة تفاهم ​من ‌صفحة واحدة ​لإنهاء ⁠الحرب ​ووضع ⁠إطار لمفاوضات أكثر ⁠تفصيلا ⁠حول البرنامج النووي.

وبحسب أكسيوس تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة القادمة، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب.

من بين بنود أخرى، ستتضمن الصفقة التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع كلا الجانبين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز .

وبحسب أكسيوس فإن العديد من الشروط الواردة في المذكرة ستكون مشروطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، مما يترك احتمال تجدد الحرب أو حالة من الجمود الممتد.

ويعتقد البيت الأبيض أن القيادة الإيرانية منقسمة، وقد يكون من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الفصائل، ولا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين في إمكانية التوصل حتى إلى اتفاق مبدئي.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق في عدة مراحل خلال جولات المفاوضات السابقة وأثناء الحرب الحالية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حتى الآن.

لكن المسؤولين الأمريكيين قالا إن قرار الرئيس ترامب بالتراجع عن العملية التي أعلن عنها مؤخراً في مضيق هرمز وتجنب انهيار وقف إطلاق النار الهش استند إلى التقدم المحرز في المحادثات.

يجري التفاوض على مذكرة التفاهم المكونة من صفحة واحدة و14 نقطة بين مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والعديد من المسؤولين الإيرانيين، بشكل مباشر وعن طريق الوسطاء.

بصيغتها الحالية، ستعلن مذكرة التفاهم نهاية الحرب في المنطقة وبداية فترة مفاوضات مدتها 30 يوماً بشأن اتفاق مفصل لفتح المضيق، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.

وقال مصدران إن تلك المفاوضات قد تجري في إسلام آباد أو جنيف.

وبحسب مسؤول أمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجياً خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يوماً.

وقال مسؤول أمريكي إنه في حال انهيار المفاوضات، ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري.

كما يجري التفاوض على مدة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث ذكرت ثلاثة مصادر أنها ستكون 12 عامًا على الأقل، بينما رجّح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عامًا، واقترحت إيران وقفًا لمدة 5 سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بـ 20 عامًا.

كما أفاد مصدر بأن الولايات المتحدة تسعى لإدراج بند يسمح بتمديد فترة تعليق تخصيب اليورانيوم في حال انتهاك إيران لهذا البند، وبذلك، ستتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض يبلغ 3.67% بعد انتهاء فترة التعليق.

ستلتزم إيران في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة متعلقة بتسليحه. ووفقًا لمسؤول أمريكي، يناقش الطرفان بندًا يلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.

وبحسب المسؤول الأمريكي، ستلتزم إيران أيضاً بنظام تفتيش معزز، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.

كما ستلتزم الولايات المتحدة، كجزء من مذكرة التفاهم، بالرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في جميع أنحاء العالم.

وزعم مصدران مطلعان أيضاً أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن.

قال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل المواد إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء إنه "ليس من الضروري أن نكتب الاتفاقية الفعلية في يوم واحد".

وأضاف: "هذا أمر معقد للغاية وذو طابع تقني. لكن يجب أن يكون لدينا حل دبلوماسي واضح جداً بشأن المواضيع التي يرغبون في التفاوض بشأنها ومدى التنازلات التي يرغبون في تقديمها في البداية لجعل الأمر مجدياً".

لكن روبيو وصف أيضاً بعض كبار قادة إيران بأنهم "مجانين" وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيتوصلون إلى اتفاق.