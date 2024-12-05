زعيم الحزب الحاكم في كوريا يدعو الرئيس لمغادرة الحزب

طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الخميس رئيس الجمهورية يون سوك يول بمغادرة حزبه، وذلك غداة محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال هان دونغ-هون، رئيس حزب "قوة الشعب"، للصحافيين "لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشددا على أنّ حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس" لساعات ليل الثلاثاء-الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

من جانبه، أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم الخميس أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.