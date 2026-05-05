تنسيق أمريكي إسرائيلي لاحتمال استئناف حرب إيران

تنسق إسرائيل مع أمريكا تحسباً لاحتمال استئناف حرب إيران، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بمضيق هرمز في الآونة الأخيرة ما يضع الهدنة على محك الانهيار.

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء عن مصدر إسرائيلي قوله، أن التنسيق يشمل الاستعداد لحملة عسكرية محتملة جديدة من الضربات ضد إيران، تركز على البنية التحتية للطاقة، وعمليات استهداف مسؤولين إيرانيين كبار.

وقال المصدر نفسه إن جميع هذه الخطط كانت معدّة وجاهزة للتنفيذ عشية وقف إطلاق النار في أوائل أبريل المنصرم، لافتاً إلى أن الهدف تنفيذ حملة قصيرة للضغط على إيران من أجل تقديم مزيد من التنازلات في المفاوضات.

وعاد المصدر نفسه، وأكد أن أي قرار لاستئناف الحرب يعود في النهاية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أفاد مسؤول إسرائيلي، في تصريحات لـ "سي إن إن"، بأن إسرائيل كانت متشككة منذ البداية في نجاح التفاوض بين واشنطن وطهران، إلا أن تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية على دول الخليج العربي الاثنين، سرّع من وتيرة الاستعدادات لاحتمال عودة الحرب.

من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر الثلاثاء إنهم مستعدون لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر.

وأضاف تيشلر، «نتابع من كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقاً إذا اقتضت الحاجة».