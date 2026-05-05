"لينكدإن" تواجه شكوى بسبب بيعها بيانات المستخدمين

قدّمت مجموعة بارزة لحماية البيانات الثلاثاء شكوى في النمسا ضدّ منصة "لينكدإن"، على خلفية بيعها بيانات المستخدمين.

وقالت منظمة "نويب" (Noyb) وهو اختصار لعبارة None of Your Business (ليس من شأنك)، ومقرّها في فيينا، إنها قدّمت الشكوى إلى هيئة حماية البيانات النمساوية نيابة عن مستخدم في "لينكدإن" يطالب بالحصول على بياناته الشخصية.

وأضافت المجموعة أن المستخدم يطالب بـ"ردّ على طلب الوصول إلى بياناته"، وبفرض غرامة على "لينكدإن".وبحسب "نويب"، فإن المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت تحتجّ بدواعي حماية البيانات لتبرير عدم الامتثال لطلبات الوصول إلى البيانات.

وفي الوقت نفسه، تقول "نويب" إن الشركة تطلب من المستخدمين الاشتراك في خدمة العضوية المدفوعة إذا كانوا يرغبون في معرفة من زار صفحاتهم الشخصية.

وقال مارتن باومان محامي حماية البيانات في "نويب" "للناس الحق في الحصول على بياناتهم الشخصية مجانا".