ثلاثة قتلى في البرازيل جراء اصطدام طائرة صغيرة بمبنىبيلو هوريزونتي

اصطدمت طائرة صغيرة بمبنى في جنوب شرق البرازيل الاثنين ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطرة، بحسب ما أعلنت السلطات.

ووقع الحادث في مدينة بيلو هوريزنتي، وقضى فيه الطيار ومساعده، ونقل الركاب الثلاثة إلى المستشفى حيث توفي أحدهم ليلا، بحسب خدمات الإسعاف.

وكل القتلى والمصابين هم ممن كانوا على متن الطائرة، ولم يصب أحد في المبنى بحسب خدمات الطوارئ التي قالت أيضا إن المبنى لم يُصب بتصدعات خطرة.

وأظهرت لقطات بثّتها قناة "تي في غلوبو" المحلية الطائرة وهي تنعطف لتجنب مبان عالية، ثم ترتطم بمبنى من ثلاث طبقات قبل أن تسقط في موقف سيارات.

وتُظهر صور نشرتها خدمات الطوارئ عناصرها وهم يساعدون السكان على إخلاء المبنى باستخدام سلم.وبحسب مركز إحصاءات مركز التحقق والوقاية من حوادث الطيران، سُجل في البرازيل 153 حادث طيران عام 2025 أسفر عن مقتل 62 شخصا.