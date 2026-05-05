البيت الأبيض ينشر صورة لترامب في هيئة «الماندالوري» احتفالاً بيوم حرب النجوم





نشر البيت الأبيض اليوم صورة تظهر الرئيس دونالد ترامب في هيئة بطل سلسلة «الماندالوري» على منصة ديزني+ والفيلم المرتقب «الماندالوري وغروغو»، وذلك بالتزامن مع 4 مايو، المعروف باسم «يوم حرب النجوم».

ويظهر ترامب في هيئة الماندالوري إلى جانب الطفل الفضائي والمتدرّب الجيداي غروغو، المعروف أيضاً باسم «بيبي يودا»، فيما يحمل ترامب العلم الأميركي… رغم أن أحداث حرب النجوم تجري «منذ زمن بعيد في مجرّة بعيدة جداً»، أي على الأرجح قبل تأسيس الولايات المتحدة.

وقال منشور البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي: في مجرّة تتطلب القوة، تقف أميركا مستعدة. هذا هو الطريق. ليكن الرابع من مايو معكم.

في الصورة، يظهر ترامب في هيئة الماندالوري ممسكاً خوذة صائد الجوائز في يده. وفي الظروف العادية، يُعد ظهور الماندالوري مكشوف الوجه انتهاكاً شديداً لقانون الماندالوريين. ومع ذلك، توجد بعض الثغرات التي أخذت سلسلة ديزني+ حريتها في استخدامها، وفق تقرير لمجلة فارايتي، إذ أراد المنتجون منح بيدرو باسكال، الذي يؤدي الشخصية الرئيسية، بعض الوقت الفعلي على الشاشة.

وفي يوم حرب النجوم عام 2025، شارك البيت الأبيض صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لترامب في هيئة «جيداي» مفتول العضلات، مع تعليق جاء فيه: «عيد 4 مايو سعيداً للجميع، بمن فيهم مجانين اليسار الراديكالي الذين يقاتلون بشدة لإعادة أسياد السيث، والقتلة، وأباطرة المخدرات، والسجناء الخطرين، وأعضاء عصابة MS-13 المعروفين، إلى مجرّتنا. أنتم لستم التمرد؛ أنتم الإمبراطورية. ليكن الرابع من مايو معكم». وبينما وصف المنشور خصوم ترامب السياسيين بأنهم أسياد السيث الأشرار، كان السيف الضوئي الذي حمله ترامب في الصورة أحمر اللون، وهو لون يستخدمه تقليدياً أشرار حرب النجوم مثل دارث فيدر.

وقد استخدم ترامب وأنصار حركة ماغا ميمات أخرى من الثقافة الشعبية لتصوير ترامب كنوع من المحارب الخارق المدافع عن الحرية. فعلى سبيل المثال، وقبل انتخابات 2024، شارك ترامب صورة تُظهره في هيئة سوبرمان، وتُظهر عدداً من مساعديه في هيئة أبطال خارقين من عالم دي سي، بينهم جيه دي فانس في هيئة باتمان.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم ديزني «الماندالوري وغروغو» في دور السينما في 22 مايو 2026. وأخرج الفيلم جون فافرو، وتدور قصته حول دين جارين، المعروف أيضاً باسم ماندو، الذي يؤديه باسكال، وغروغو، المعروف سابقاً باسم الطفل، بينما يتنقلان في مجرّة لا تزال تتعافى من سقوط الإمبراطورية.