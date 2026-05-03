مسيّرة مجهولة تخترق أجواء فنلندا





أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الأحد رصد طائرة مسيّرة مجهولة يشتبه في اختراقها المجال الجوي الفنلندي في فيرولاهتي بالقرب من الحدود مع روسيا.

ورصد سلاح الجو الفنلندي المسيّرة في ساعة مبكرة الأحد و"لم يتم تحديد طراز الطائرة المسيّرة أو من أين جاءت"، حسبما ذكر البيان مشيرا إلى أن الطائرة لم تعد في المجال الجوي الفنلندي.

ويحقق حرس الحدود الفنلندي في الحادثة وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل إضافية.

وتمتد الحدود بين فنلندا وروسيا مسافة 1340 كيلومترا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 334 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في حوالى 15 منطقة، بعضها بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ، على بعد حوالى 150 كيلومترا من فيرولاهتي.

وفي مارس الماضي، قدمت أوكرانيا اعتذارا لهلسنكي بعد تحطم طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين في جنوب فنلندا، يُرجّح أنهما انحرفتا عن مسارهما بفعل تدخل روسي.