ترامب يراجع مقترحاً إيرانياً جديداً لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت أنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب.

وقال قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأطلعكم على الأمر لاحقا"، مضيفا "سيعطونني الصيغة الدقيقة الآن".

وأرسلت إيران مقترحا مكونا من 14 نقطة عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي مكون من تسع نقاط، وكانت باكستان قد استضافت مفاوضات سابقة بين إيران والولايات المتحدة.

وبعد وقت قصير من حديثه للصحفيين، بدا ترامب متشككا بشأن الخطة الإيرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أنه "لا يمكنه تصور أنها ستكون مقبولة من حيث إنهم لم يدفعوا بعد ثمنا كبيرا بما يكفي لما فعلوه بالإنسانية، وبالعالم، على مدار الـ 47 عاما الماضية".

وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا سابقا هذا الأسبوع، ومع ذلك، استمرت المحادثات، ويبدو أن وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أسابيع ما زال صامدا.

كما طرح الرئيس الأمريكي خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث يمر عادة نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي.