جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة

أكدت جامعة الدول العربية على الدور المحوري للإعلام في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم ودعم جهود الاستقرار.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية- إن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو كل عام - يمثل مناسبة للتأكيد على ضرورة توفير بيئة إعلامية تعددية ومستقلة وموثوقة، تسهم في تنوير الرأي العام، وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة نزعات العنف والكراهية داعيًا إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن تعميم التربية الإعلامية ضمن المناهج التعليمية للدول الأعضاء .

وأشار إلى أن هذه المناسبة الأممية تشكل فرصة للتذكير بالخدمات الكبيرة التي يقدمها الصحفيون بمختلف مواقعهم وانتماءاتهم المهنية، مؤكدًا أهمية تيسير أداء مهامهم ودعم إسهاماتهم في خدمة التنمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.