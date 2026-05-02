ترامب يمزح: البحرية الأمريكية ستهاجم كوبا في طريق عودتها من إيران

مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء أمس الجمعة أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي قائلا: "كوبا لديها مشاكل. في طريق العودة من إيران، ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات، ربما حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن - الأكبر في العالم - وسنأتي بها، لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون "شكرا جزيلا. نستسلم لكم".

وتقوم إدارة ترامب بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية. وقد هدد ترامب كثيرا بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضد الجزيرة لتحقيق ما يريد.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة.

وقال البيت الأبيض في مذكرة معلومات إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يفرض "عقوبات جديدة على الكيانات أو الأشخاص أو الجهات التابعة التي تدعم الجهاز الأمني للنظام الكوبي، أو تتواطأ في فساد حكومي أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم تحدد المذكرة أسماء الجهات المستهدفة التي شملتها العقوبات.

وعانت الجزيرة من انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي خلال الأسابيع الأخيرة، مع انقطاع شحنات النفط الخام والوقود نتيجة الحصار.