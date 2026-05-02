13 قتيلاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل 13 شخصا بغارات اسرائيلية أمس الجمعة على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، مع تواصل الضربات التي تشنّها الدولة العبرية على الرغم من سريان هدنة مع "حزب الله. "

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين اسرائيل و"حزب الله" منذ 17 ابريل ثم تمديده، بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان واسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الاسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى.

وأوردت وزارة الصحة أن "غارات العدو الاسرائيلي على بلدة حبوش قضاء النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى 8 شهداء من بينهم طفلة وسيدتان، و21 جريحا من بينهم طفلان وسيدة". وكانت الوزارة قالت في حصيلة سابقة إن الضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأفادت الوزارة كذلك عن مقتل 4 أشخاص بغارات اسرائيلية على بلدة الزرارية في جنوب لبنان، بينهم امرأتان.

وأضافت الوزارة أن غارة جوية على عين بعل بالقرب من مدينة صور أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وفي حبوش، حيث صدر تحذير إسرائيلي بالإخلاء، أظهرت صور لوكالة فرانس برس دخانا يتصاعد فوق مبان في البلدة إثر الغارات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الاسرائيلي شن "سلسلة غارات عنيفة" على حبوش "بعد أقل من ساعة" على الإنذار.