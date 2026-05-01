البنتاغون يبرم اتفاقات مع 7 شركات ذكاء اصطناعي





أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة، مستبعدة في ذلك "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا قضائيا مع البنتاغون.

وأوضح البنتاغون في بيان أن الشركات التي اتفق معها هي "سبايس إكس"، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، و"أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"إنفيديا"، و"ريفليكشن"، و"مايكروسوفت"، وشركة "إيه دبليو إس" التابعة لشركة "أمازون" والمتخصصة في الحوسبة السحابية.

ولم تشمل الاتفاقات شركة "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا مع الوزارة بسبب تمسكها بوضع ضوابط لكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

ويسعى الجيش الأميركي إلى التخلص تدريجا من أدوات "أنثروبيك" بسبب اعتراضها على استخدام تقنيتها في المراقبة المحلية الجماعية أو في برامج قتل ذاتية التشغيل.

في وقت سابق من هذا العام، وصف البنتاغون هذه الشركة الناشئة بأنها خطر على سلسلة الإمداد، ومنع الجيش والمتعاقدين من استخدام منتجاتها.

وفي فبراير، أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات لإدارته تقضي "بالتوقف فورا" عن استخدام تقنية أنثروبيك، في خطوة عادة ما تستهدف منظمات دول أجنبية غير صديقة.

جاء ذلك بعد رفض الشركة السماح للبنتاغون باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاصة بها لأغراض عسكرية.

وفي تصريح لشبكة "سي ان بي سي"، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون إميل مايكل "إن الاعتماد على شريك أوحد هو أمر عديم المسؤولية".

وأوضح أن الاتفاق يشمل مزيجا من النماذج المغلقة والمفتوحة المصدر، في حين قال مصدر مطّلع في تصريح لوكالة فرانس برس إن النماذج المفتوحة المصدر ستوفرها "إنفيديا" و"ريفلكشن".

وتوفر النماذج المفتوحة المصدر التي يمكن تشغيلها بدون رسوم ترخيص أو حاجة للوصول إلى المورّد، مرونة تشغيلية أكبر للبنتاغون وتحدّ من الاعتماد على مزوّد تجاري واحد.

و"كلود"، نموذج الذكاء الاصطناعي لأنثروبيك، هو من النماذج غير المفتوحة المصدر، وهو الوحيد المصرّح باستخدامه في العمليات العسكرية السرية، علما بأنه ما زال مستخدما.

وتخوض الشركة حاليا نزاعا قضائيا ضد الإجراءات العقابية التي اتخذها البنتاغون.