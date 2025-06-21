ترامب يضغط لتسريح جماعي لموظفي إذاعة صوت أمريكا

أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة بتسريح جماعي لموظفي إذاعة صوت أمريكا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكوميا، لتمضي قدما في إغلاق هذه المؤسسات الإعلامية العريقة رغم الأصوات التي تحذر من استفادة أعداء الولايات المتحدة.

وقالت كاري ليك التي تتولى منصبا رفيعا في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، إن إخطارات التسريح "جهد طال انتظاره لتفكيك بيروقراطية متضخمة وغير خاضعة للمساءلة".

وأضافت في بيان أنها ستعمل مع وزارة الخارجية والكونغرس "لضمان رواية قصة أمريكا بطريقة حديثة وفعالة ومتوافقة مع السياسة الخارجية الأمريكية".

وأصدر ترامب أمرا في مارس بتعليق عمل إذاعة صوت أمريكا لأول مرة منذ تأسيسها عام 1942.

ووُجهت إخطارات إنهاء خدمة إلى 639 موظفا الجمعة، بعد عروض سابقة بالاستقالة الطوعية وفصل المتعاقدين.

وأضافت ليك أنه تم إلغاء نحو 1,400 وظيفة، ولم يتبق سوى 250.

وشملت عمليات التسريح في صوت أمريكا صحافيين من قسمها الفارسي أُعيدوا إلى العمل لفترة وجيزة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران قبل أسبوع.

ورفع الموظفون دعوى قضائية للطعن في إجراءات ليك التي تأتي رغم أن الكونغرس خصص تمويلا للإذاعة.

وقال الموظفون في الدعوى "موسكو وبكين وطهران والجماعات المتطرفة تغرق الفضاء الإعلامي بدعاية معادية لأمريكا. لا تتنازلوا عن هذا الحق بإسكات صوت أمريكا".

ويهاجم ترامب وسائل الإعلام باستمرار، وقد سخر من الاستقلالية التي تتمتع بها إذاعة صوت أمريكا وتمنع الحكومة من التدخل في تغطيتها.

ونجت "إذاعة مارتي" التي تبث إلى كوبا من حملة التطهير الشاملة، لكن إذاعة آسيا الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية تعمل الآن بقدرة محدودة وإذاعة أوروبا حرة مستمرة بفضل دعم الحكومة التشيكية.