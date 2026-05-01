ترامب قد يخفض عدد القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا

صرح الرئيس دونالد ترامب أمس الخميس أنه قد يسحب عددا من الجنود الأمريكيين المنتشرين في إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضة البلدين الحرب في إيران، بعد يوم من اقتراحه القيام بأمر مماثل في ألمانيا.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي عندما سُئل عما إذا كان سيدرس احتمال خفض عديد القوات الأمريكية في إسبانيا وإيطاليا أيضا "نعم، على الأرجح، على الأرجح سأفعل ذلك. لمَ لا؟".

وأضاف "لم تقدم لنا إيطاليا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مروعة، مروعة للغاية".

وقال ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب في إيران.

وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، كان عدد القوات الأمريكية المنتشرة في إيطاليا 12662، وفي إسبانيا 3814، بينما بلغ عددها في ألمانيا 36436.

وخلال فترتي ولايته، هدّد ترامب مرارا بخفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا وفي دول أوروبية حليفة أخرى كجزء من انتقاده لحلف الناتو.

وقال ترامب لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق من هذا الشهر إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تفتقر إلى "الشجاعة" في شأن حرب إيران.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير أن الولايات المتحدة كانت تدرس احتمال تعليق عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي.