مقتل 30 شخصاً وتشريد الآلاف جراء الفيضانات في ماليزيا وتايلاند

تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية، في مقتل أكثر من 30 شخصا وتشريد عشرات الآلاف في ماليزيا وجنوب تايلاند، بينما أعد البلدان ملاجئ وخطط إجلاء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، حسبما قال مسؤولون أمس “الثلاثاء”.

ففي ماليزيا تسببت الفيضانات في مقتل ستة أشخاص على الأقل، وغمرت المياه مساحات شاسعة من حقول الأرز، مخلفة خسائر بملايين الدولارات للمزارعين، وألحقت أضرارا بطرق ومنازل ومرافق عامة في ولاية كيلانتان ومناطق أخرى من ماليزيا، بينما ظل حوالي 85 ألف شخص في سبع ولايات في المدارس والقاعات المجتمعية ومراكز الإغاثة، بعد أن تم نقلهم من منازلهم بسبب الفيضانات.

وقال أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، إن تكلفة إصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الفيضانات تقدر بـ 224 مليون دولار.

من جهة أخرى ، قالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند، أمس "الثلاثاء"، إن 25 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات في الجزء الجنوبي من البلاد خلال الأسبوع، وتضررت أكثر من 300 ألف أسرة، وأجبرت العديد من المدارس و98 مرفقا صحيا على الإغلاق.

وذكرت وزارة الصحة في تايلاند أن أكثر من 34 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى 491 مركز إيواء حكومي يوم الإثنين الماضي.