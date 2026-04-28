الجيش المكسيكي يعتقل خليفة "إل مينتشو" المحتمل

تلقى كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، أحد أقوى التنظيمات الإجرامية في المكسيك، ضربة جديدة يوم أمس الاثنين بعدما تمكن الجيش المكسيكي من اعتقال أحد أبرز قادته في شمال غرب البلاد، وذلك بعد شهرين من مقتل زعيم الكارتل.

وأُلقي القبض على أودياس فلوريس سيلفا، المعروف بلقب "إل خاردينيرو" (البستاني)، والذي كان ينظر إليه كخليفة محتمل للزعيم الراحل، فيما كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقال مسؤولون مكسيكيون إن القائد الإقليمي للكارتل اعتقل أثناء اختبائه في خندق على جانب الطريق قرب منطقة "إل ميرادور" في ولاية ناياريت، دون وقوع قتلى أو إصابات خلال العملية.

وكان فلوريس سيلفا يعد خليفة محتملا لنيميسيو أوسيجويرا سيرفانتيس، المعروف بلقب "إل مينتشو"، الذي قُتل في عملية عسكرية كبيرة في فبراير.

وأدى مقتله "إل مينتشو" إلى موجة عنف واسعة من قبل عناصر الكارتل، شملت هجمات على شركات وإحراق مركبات وإغلاق طرق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بينهم 25 عنصرا من الحرس الوطني.